У Литві проходить другий тур президентських виборів

У Литві розпочалося голосування у другому турі президентських виборів, у якому за посаду змагаються чинний президент Гітанас Науседа та прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

З 7 години ранку 26 травня усі литовські виборчі дільниці – загалом 1895 – відкрили свої двері і будуть працювати до 20:00. Голосувати можуть понад 2,3 млн громадян. При цьому, у Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації.

Після 20:00 почнеться підрахунок голосів, про результати процесу Центральна виборча комісія буде повідомляти на офіційному сайті.

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Голосування на дому почалося ще у п’ятницю.

Нагадаємо, за президентську посаду змагаються чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Науседа, який балотується на переобрання як незалежний кандидат, посів перше місце в першому турі 12 травня, набравши майже 44% голосів.

Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", посіла друге місце з 20% голосів.