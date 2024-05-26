У Литві виник скандал через пост президента у Facebook перед виборами

У Литві допис чинного президента Гітанаса Науседи у Facebook перед другим туром президентських виборів викликав хвилю невдоволення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Суперечки виникли через те, що дехто розцінив пост Науседи як агітацію, яка у день виборів заборонена.

"Запрошую всіх друзів і близьких разом чекати на результати виборів у дворику президентського палацу, у парку біля фонтану! Пряму трансляцію можна буде дивитися на встановлених екранах, тож приходьте компаніями, приносьте все необхідне для пікніка і – до зустрічі! Подвір'я президентського палацу і парк сьогодні відкриті не до 22:00 як зазвичай, а до 00:00", – писав Науседа.

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Під залишеним ним записом з'явилися коментарі, в яких згадувалося, що це може бути агітацією: "агітацію сьогодні заборонено, це підкуп виборців", "Центр виборчого комітету має розглядати це як агітацію, "жахливо".

Головна виборча комісія заявила, що отримала два повідомлення від виборців "із проханням поцікавитися цією ситуацією".

Речниця Комісії Індре Раманавічене заявила, що було порушено питання, чи не є використання палацового двору з екранами для зустрічей із виборцями порушенням 1 ч. 102 ст. Виборчого кодексу, що забороняє використовувати службове становище для виборів.

Пресслужба президента заявила, що не видалятиме запис, оскільки не вважає його агітацією.

"Ми дякуємо ГВК за рекомендацію. Жодної агітації в цьому записі немає. Ми нічого не використовуємо з метою агітації, тому запис прибирати не будемо. Але ми хотіли б звернути увагу ГВК на явну агітацію в коментарях під записом. Там є люди з іменами та прізвищами, які агітують сьогодні", – сказав Delfi радник президента Рідас Ясюльоніс.

У неділю у Литві проходить голосування у другому турі президентських виборів, у якому за посаду змагаються чинний президент Гітанас Науседа та прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Науседа, який балотується на переобрання як незалежний кандидат, посів перше місце в першому турі 12 травня, набравши майже 44% голосів.

Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", посіла друге місце з 20% голосів.