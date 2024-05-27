Боррель: Внески Угорщини до фонду ЄС не підуть на військову допомогу Україні

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу в Брюсселі 27 травня, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на питання, чому Угорщина блокує надання Києву військової допомоги, топдипломат ЄС сказав, що не хоче спекулювати про ймовірні причини, але наголосив, що "цю затримку можна виміряти людськими життями".

"Так, можливо, у держави-члена можуть бути причини та аргументи, щоб не погоджуватися з чимось і шукати інші речі, які не пов'язані між собою. Але, як сьогодні говорили деякі країни-члени, вони мають бути пропорційними вашим занепокоєнням", – додав він.

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Боррель підтвердив домовленість, що угорський внесок до Європейського фонду миру "не буде використаний для надання військової підтримки Україні – не лише для летальної зброї, а "для будь-якого виду військової підтримки України".

"Згідно з нашими правилами, нам потрібна одностайність для того, щоб затвердити (рішення про фонд для військової допомоги Україні. – Ред.), які перебувають на розгляді", – підсумував топдипломат ЄС.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю. Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени.

Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро. Тепер позиція Будапешта не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 мільярдів євро на рік у межах Європейського фонду миру.