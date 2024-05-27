Боррель: Взносы Венгрии в фонд ЕС не пойдут на военную помощь Украине

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе 27 мая, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, почему Венгрия блокирует предоставление Киеву военной помощи, топ-дипломат ЕС сказал, что не хочет спекулировать о вероятных причинах, но подчеркнул, что "эту задержку можно измерить человеческими жизнями".

"Да, возможно, у государства-члена могут быть причины и аргументы, чтобы не соглашаться с чем-то и искать другие вещи, которые не связаны между собой. Но, как сегодня говорили некоторые страны-члены, они должны быть пропорциональны вашим беспокойством", – добавил он.

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Боррель подтвердил договоренность, что венгерский вклад в Европейский фонд мира "не будет использован для оказания военной поддержки Украине – не только для летального оружия, а "для любого вида военной поддержки Украины".

"Согласно нашим правилам, нам нужно единодушие для того, чтобы утвердить (решение о фонде для военной помощи Украине. – Ред.), которые находятся на рассмотрении", – подытожил топ-дипломат ЕС.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие. Финансирование предоставляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены.

Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро. Теперь позиция Будапешта не дает запустить спецфонд для Украины в размере 5 миллиардов евро в год в рамках Европейского фонда мира.