Президент Туреччини закликав до зміни конституції, "нав'язаної елітами"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час виступу 27 травня, в річницю військового перевороту в Туреччині 1960 року, закликав парламент розробити нову конституцію, назвавши це "національним обов'язком".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Turkish Minute.

Ердоган у своєму виступі зауважив, що його уряд неодноразово намагались скинути, а останні редакції конституції Туреччини 1961 та 1982 років були породженням військових режимів і не мали справжньої суспільної згоди.

"У Туреччині суверенітет беззастережно належить нації. Ми не визнаємо ніякої влади, що стоїть над національною волею. З новою конституцією ми прагнемо ще більше утвердити цей принцип", – сказав він.

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Президент Туреччини розкритикував чинну конституцію, заявивши, що вона була нав'язана елітами і не відображає національну волю.

Заяви Ердогана пролунали на тлі конституційної кризи, спричиненої ув'язненням опозиційного депутата Джана Аталая. Він залишився за ґратами, незважаючи на два рішення Конституційного суду, які його виправдали, що сталось уперше в історії Туреччини.

Наразі в Туреччині діє конституція, яка була розроблена після військового перевороту 1980 року. До Конституції 1982 року неодноразово вносилися поправки, але її все ще критикують за те, що вона далека від демократії і лібералізму.

Останнім часом Ердоган і представники його Партії справедливості і розвитку вели Розмови про нову конституцію. Однак критики вказують, що за багаторічного перебування турецького лідера при владі країна скотилась у рейтингах свободи слова та прав людини.

Нагадаємо, що 31 травня в Туреччині відбулись місцеві вибори, на яких партія Ердогана зазнала найбільшої поразки за всі 22 роки існування.