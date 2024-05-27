Президент Турции призвал к изменению конституции, "навязанной элитами"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 27 мая, в годовщину военного переворота в Турции 1960 года, призвал парламент разработать новую конституцию, назвав это "национальным долгом".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Turkish Minute.

Эрдоган в своем выступлении отметил, что его правительство неоднократно пытались свергнуть, а последние редакции конституции Турции 1961 и 1982 годов были порождением военных режимов и не имели настоящего общественного согласия.

"В Турции суверенитет безоговорочно принадлежит нации. Мы не признаем никакой власти, стоящей над национальной волей. С новой конституцией мы стремимся еще больше утвердить этот принцип", – сказал он.

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Президент Турции раскритиковал действующую конституцию, заявив, что она была навязана элитами и не отражает национальную волю.

Заявления Эрдогана прозвучали на фоне конституционного кризиса, вызванного заключением оппозиционного депутата Джана Аталая. Он остался за решеткой, несмотря на два решения Конституционного суда, которые его оправдали, что произошло впервые в истории Турции.

Сейчас в Турции действует конституция, которая была разработана после военного переворота 1980 года. В Конституцию 1982 года неоднократно вносились поправки, но ее все еще критикуют за то, что она далека от демократии и либерализма.

В последнее время Эрдоган и представители его Партии справедливости и развития вели разговоры о новой конституции. Однако критики указывают, что за многолетнее пребывание турецкого лидера у власти страна скатилась в рейтингах свободы слова и прав человека.

Напомним, что 31 мая в Турции состоялись местные выборы, на которых партия Эрдогана потерпела крупнейшее поражение за все 22 года существования.