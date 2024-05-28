Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб заявила, що її країна поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTL.

За словами глави МЗС, Бельгія запропонує Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року, а перший літак мають поставити "до кінця цього року".

Вона вказала, що це зобов'язання буде формалізовано в угоді, яку підпишуть у вівторок в Брюсселі з нагоди візиту президента України Володимира Зеленського.

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Бельгійське оборонне відомство також надасть боєприпаси зі своїх запасів для оснащення винищувачів F-16, призначених для України, зазначає RTL.

Лябіб надала, що така підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити лідера РФ Владіміра Путіна, який, на її думку, має намір відсунути кордони європейських країн.

"Якщо ми не дозволимо Путіну піти його шляхом, це не є неможливим сценарієм", – зазначила глава МЗС у відповідь на питання, чи можуть російські танки одного дня вторгнутися в Брюссель.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснює візит до Бельгії, де підпише угоду у сфері безпеки з прем'єр-міністром Александром Де Кроо.

Раніше повідомляли, що Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Перед цим стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.

Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.