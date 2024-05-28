Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что ее страна поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTL.

По словам главы МИД, Бельгия предложит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года, а первый самолет должны поставить "до конца этого года".

Она указала, что это обязательство будет формализовано в соглашении, которое подпишут во вторник в Брюсселе по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского.

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Бельгийское оборонное ведомство также предоставит боеприпасы из своих запасов для оснащения истребителей F-16, предназначенных для Украины, отмечает RTL.

Лябиб предоставила, что такая поддержка Киева необходима для того, чтобы остановить лидера РФ Владимира Путина, который, по ее мнению, намерен отодвинуть границы европейских стран.

"Если мы позволим Путину пойти его путем, это не является невозможным сценарием", – отметила глава МИД в ответ на вопрос, могут ли российские танки однажды вторгнуться в Брюссель.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник проводит визит в Бельгию, где подпишет соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо.

Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Перед этим стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.