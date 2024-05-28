Сырский обсудил с начальником Генштаба Польши подготовку украинских бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, они обсудили текущую ситуацию на поле боя, потребности украинского войска, а также вопросы подготовки украинских бойцов.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинская сторона готова делиться с польскими коллегами опытом, который приобрели Силы обороны во время ведения боевых действий.

"В очередной раз поблагодарил лично генерала Кукулу и польский народ за мощную поддержку в противостоянии российской агрессии", – резюмировал Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что Франция готова отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины, а первые из них вскоре приедут знакомиться с возможностями украинских учебных центров.

В то же время Министерство вооруженных сил Франции заявило, что отправка французских военных инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.

Напомним, в середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

На прошлой неделе топ-генерал США Чарльз Браун говорил, что Соединенные Штаты пока не планируют такого шага.