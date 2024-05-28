У кортеж президента Дуди кинули петарду

У кортеж президента Польщі Анджея Дуди у понеділок ввечері кинули петарду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Колона президента Анджея Дуди напередодні ввечері поверталася з візиту до Великопольського воєводства.

Перед 21:00 за місцевим часом вона проїжджала через село Кшевата в Кольському повіті. Там у бік президентської колони чоловік кинув петарду.

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Вибух, за неофіційною інформацією журналістів, відчули в автомобілях, які прямували до Варшави.

Співробітники Державної служби охорони повідомили про інцидент місцевій поліції, яка через деякий час затримала зловмисника.

Ним виявився 39-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Його помістили у витверезник.

За неофіційною інформацією, чоловік пояснив, що петардою "хотів налякати птахів". Вчинок чоловіка не завдав жодної шкоди.

Нагадаємо, влітку минулого року в автомобілі, який належить канцелярії президента Польщі, виявили пристрій відстеження геолокації.

Розслідування припускало, що до інциденту могли бути причетні "іноземні служби".