В кортеж президента Дуды бросили петарду

В кортеж президента Польши Анджея Дуды в понедельник вечером бросили петарду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Колонна президента Анджея Дуды накануне вечером возвращалась с визита в Великопольское воеводство.

Перед 21:00 по местному времени она проезжала через село Кшевата в Кольском повете. Там в сторону президентской колонны мужчина бросил петарду.

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Взрыв, по неофициальной информации журналистов, почувствовали в автомобилях, которые направлялись в Варшаву.

Сотрудники Государственной службы охраны сообщили об инциденте местной полиции, которая через некоторое время задержала злоумышленника.

Им оказался 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в вытрезвитель.

По неофициальной информации, мужчина объяснил, что петардой "хотел напугать птиц". Поступок мужчины не нанес никакого вреда.

Напомним, летом прошлого года в автомобиле, который принадлежит канцелярии президента Польши, обнаружили устройство отслеживания геолокации.

Расследование предполагало, что к инциденту могли быть причастны "иностранные службы".