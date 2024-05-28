В кортеж президента Дуды бросили петарду
В кортеж президента Польши Анджея Дуды в понедельник вечером бросили петарду.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
Колонна президента Анджея Дуды накануне вечером возвращалась с визита в Великопольское воеводство.
Перед 21:00 по местному времени она проезжала через село Кшевата в Кольском повете. Там в сторону президентской колонны мужчина бросил петарду.
Взрыв, по неофициальной информации журналистов, почувствовали в автомобилях, которые направлялись в Варшаву.
Сотрудники Государственной службы охраны сообщили об инциденте местной полиции, которая через некоторое время задержала злоумышленника.
Им оказался 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в вытрезвитель.
По неофициальной информации, мужчина объяснил, что петардой "хотел напугать птиц". Поступок мужчины не нанес никакого вреда.
Напомним, летом прошлого года в автомобиле, который принадлежит канцелярии президента Польши, обнаружили устройство отслеживания геолокации.
Расследование предполагало, что к инциденту могли быть причастны "иностранные службы".