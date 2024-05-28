Стефанішина розповіла у НАТО про найнагальніші потреби України

У вівторок в Брюсселі відбулось засідання Ради Україна-НАТО, на якому була присутня віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

На засіданні головував заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він закликав членів Альянсу глибше вивчити свої оборонні запаси і надати більше військової допомоги Україні.

Стефанішина, згідно з повідомленням, поінформувала членів НАТО про ситуацію на полі бою та найбільш нагальні потреби України.

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"Члени Альянсу визнали нагальність надання додаткової військової підтримки і обговорили плани переведення цієї підтримки на більш міцну і довготривалу основу на вашингтонському саміті в липні", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Джоане високо оцінив роботу України з виконання вимог адаптованої Річної національної програми та прогрес Києва у впровадженні реформ, зазначивши, що це наблизить Україну до її майбутнього в НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар Єнс Столтенберг на Парламентській асамблеї НАТО в понеділок у Софії заявив, що очікує домовленості до саміту у Вашингтоні про посилення ролі НАТО для стабільніших поставок зброї Україні.

У Софії Столтенберг також наполіг, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.