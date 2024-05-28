Стефанишина рассказала в НАТО о самых насущных потребностях Украины

Во вторник в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО, на котором присутствовала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

На заседании председательствовал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Он призвал членов Альянса глубже изучить свои оборонные запасы и предоставить больше военной помощи Украине.

Стефанишина, согласно сообщению, проинформировала членов НАТО о ситуации на поле боя и наиболее насущных потребностях Украины.

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"Члены Альянса признали неотложность предоставления дополнительной военной поддержки и обсудили планы перевода этой поддержки на более прочную и долговременную основу на вашингтонском саммите в июле", – говорится в сообщении пресс-службы.

Джоанэ высоко оценил работу Украины по выполнению требований адаптированной Годовой национальной программы и прогресс Киева во внедрении реформ, отметив, что это приблизит Украину к ее будущему в НАТО.

Напомним, генеральный секретарь Йенс Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в понедельник в Софии заявил, что ожидает договоренности до саммита в Вашингтоне об усилении роли НАТО для стабильных поставок оружия Украине.

В Софии Столтенберг также настаивал, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.