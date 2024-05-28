Стефанішина зустрілася з генсеком НАТО – обговорили саміт у Вашингтоні

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок в Брюсселі обговорила потенційні рішення вашингтонського саміту, які гарантуватимуть незворотність членства України в Альянсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба віцепрем’єрки.

В контексті очікувань від майбутнього саміту у Вашингтоні у липні цього року урядовиця відзначила, що вперше, завдяки формату Ради Україна-НАТО, українські представники долучаться до напрацювання підсумкових документів нарівні із союзниками.

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"Ми також обговорили сьогодні потенційні рішення, які гарантуватимуть незворотність членства України в НАТО. Військові та фінансові зобов'язання Альянсу, саме існування України має бути захищене рішучими діями", – підкреслила вона.

Столтенберг зі свого боку запевнив, що збільшення та стабільність підтримки України з боку союзників залишається першочерговим пріоритетом, і низка рішень саміту будуть спрямовані саме на посилення оборонних спроможностей України через покращення координації внесків міжнародних партнерів.

Також Стефанішина проінформувала Столтенберга про важку ситуацію на харківському та сумському напрямках, де прифронтові міста щодня потерпають від безпрецедентної жорстокості ворога.

"Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними – це системи протиповітряної оборони, бойові літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка та інші необхідні речі", – наголосила Стефанішина.

Зі слів віцепрем’єрки, від 3 до 7 систем ЗРК Patriot дадуть змогу посилити безпеку українських мирних міст та захистити енергосистему.

Стефанішина також взяла участь у засіданні Ради Україна-НАТО, що відбулось у вівторок в Брюсселі.

Нагадаємо, Столтенберг на Парламентській асамблеї НАТО в понеділок у Софії заявив, що очікує домовленості до саміту у Вашингтоні про посилення ролі НАТО для стабільніших поставок зброї Україні.