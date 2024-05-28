Рада ЄС схвалила пріоритети у сфері безпеки та оборони, серед них – підтримка України

Міністри оборони країн – членів Європейського Союзу на зустрічі 28 травня схвалили висновки щодо безпеки та оборони ЄС, де визначили п'ять пріоритетів відповідної політики, серед них згадується й підтримка України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Очільники оборонних відомств країн ЄС погодились, що Євросоюз потребує подальшого підвищення рівня обороноздатності та зміцнення суверенітету з огляду на низку криз у світі – від війни в Україні до ескалації на Близькому Сході.

Першим пріоритетом у повідомленні вказана "непохитна підтримка України з боку ЄС", зокрема в контексті використання Європейського фонду миру для постачання військової допомоги та навчання військових у межах місії EUMAM.

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Рада Євросоюзу також погодилась збільшити інвестиції в оборонну промислово-технологічну базу та здійснювати спільні закупівлі, аби масштабувати відповідне виробництво.

У висновках підкреслюється необхідність сприяти розвитку сил швидкого розгортання Євросоюзу, сприяти військовій мобільності в межах об'єднання, посилювати стійкість до гібридних загроз і налагоджувати партнерство з країнами за межами ЄС.

На засіданні Ради Євросоюзу, як повідомляється, міністри обговорили використання Україною західної зброї для ударів по цілях у Росії.

Також обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами, але єдності у цьому питанні немає.