Министры обороны стран – членов Европейского Союза на встрече 28 мая одобрили выводы по безопасности и обороне ЕС, где определили пять приоритетов соответствующей политики, среди них упоминается и поддержка Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Руководители оборонных ведомств стран ЕС согласились, что Евросоюз нуждается в дальнейшем повышении уровня обороноспособности и укреплении суверенитета, учитывая ряд кризисов в мире – от войны в Украине до эскалации на Ближнем Востоке.

Первым приоритетом в сообщении указана "непоколебимая поддержка Украины со стороны ЕС", в частности в контексте использования Европейского фонда мира для поставки военной помощи и обучения военных в рамках миссии EUMAM.

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Совет Евросоюза также согласился увеличить инвестиции в оборонную промышленно-технологическую базу и осуществлять совместные закупки, чтобы масштабировать соответствующее производство.

В выводах подчеркивается необходимость способствовать развитию сил быстрого развертывания Евросоюза, способствовать военной мобильности в рамках объединения, усиливать устойчивость к гибридным угрозам и налаживать партнерство со странами за пределами ЕС.

На заседании Совета Евросоюза, как сообщается, министры обсудили использование Украиной западного оружия для ударов по целям в России.

Также обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами, но единства в этом вопросе нет.