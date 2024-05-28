Совет ЕС одобрил приоритеты в сфере безопасности и обороны, среди них – поддержка Украины
Министры обороны стран – членов Европейского Союза на встрече 28 мая одобрили выводы по безопасности и обороне ЕС, где определили пять приоритетов соответствующей политики, среди них упоминается и поддержка Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.
Руководители оборонных ведомств стран ЕС согласились, что Евросоюз нуждается в дальнейшем повышении уровня обороноспособности и укреплении суверенитета, учитывая ряд кризисов в мире – от войны в Украине до эскалации на Ближнем Востоке.
Первым приоритетом в сообщении указана "непоколебимая поддержка Украины со стороны ЕС", в частности в контексте использования Европейского фонда мира для поставки военной помощи и обучения военных в рамках миссии EUMAM.
Совет Евросоюза также согласился увеличить инвестиции в оборонную промышленно-технологическую базу и осуществлять совместные закупки, чтобы масштабировать соответствующее производство.
В выводах подчеркивается необходимость способствовать развитию сил быстрого развертывания Евросоюза, способствовать военной мобильности в рамках объединения, усиливать устойчивость к гибридным угрозам и налаживать партнерство со странами за пределами ЕС.
На заседании Совета Евросоюза, как сообщается, министры обсудили использование Украиной западного оружия для ударов по целям в России.
Также обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами, но единства в этом вопросе нет.