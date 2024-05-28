Зеленський пояснив, чому вважає, що безпекові угоди працюватимуть

Президент Володимир Зеленський переконаний, що двосторонні безпекові угоди України з державами-партнерами будуть виконуватись попри те, що не передбачають юридично зобов'язувальних механізмів.

Про це він заявив на пресконференції в Лісабоні 28 травня, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи твердження, що безпекові угоди "не мають юридичної сили", Зеленський сказав, що вважає: "документ буде працювати, тому що ми його підписуємо на рівні лідерів", а підписанти також долучились до Вільнюської декларації.

"Деякі з цих угод, які ми вже підписали, вони вже діють. Наприклад, ми підписували (угоди. – Ред.) з Британією й Францією, і там є відповідна кількість далекобійних можливостей для України. І вже перша партія з наших домовленостей в Україні, і ми вже її застосовуємо", – додав він.

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Також, на думку Зеленського, позаяк домовленості підписуються на рівні лідерів, "вони повинні її виконувати, тому що вони є обличчям тієї чи іншої країни".

"Це одна можливість, щоб міжнародна спільнота не риторично, а практикою довела свою солідарність", – вважає президент.

Раніше Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна уклала цю угоду. Нещодавно вона це зробила з Іспанією та Бельгією.