Зеленский объяснил, почему считает, что соглашения по безопасности будут работать

Президент Владимир Зеленский убежден, что двусторонние соглашения по безопасности Украины с государствами-партнерами будут выполняться несмотря на то, что не предусматривают юридически обязывающих механизмов.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Лиссабоне 28 мая, сообщает "Европейская правда".

Комментируя утверждение, что соглашения по безопасности "не имеют юридической силы", Зеленский сказал, что считает: "документ будет работать, потому что мы его подписываем на уровне лидеров", а подписанты также присоединились к Вильнюсской декларации.

"Некоторые из этих соглашений, которые мы уже подписали, они уже действуют. Например, мы подписывали (соглашения. – Ред.) с Британией и Францией, и там есть соответствующее количество дальнобойных возможностей для Украины. И уже первая партия из наших договоренностей в Украине, и мы уже ее применяем", – добавил он.

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Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Также, по мнению Зеленского, поскольку договоренности подписываются на уровне лидеров, "они должны ее выполнять, потому что они являются лицом той или иной страны".

"Это одна возможность, чтобы международное сообщество не риторически, а практикой доказало свою солидарность", – считает президент.

Ранее Зеленский в Португалии подписал с премьером этого государства Луишем Монтенегру соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное оказать долгосрочную поддержку.

Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина заключила это соглашение. Недавно она это сделала с Испанией и Бельгией.