В США говорят, что не изменили позицию относительно ударов их оружием по РФ

В Государственном департаменте США заявили о неизменности своей позиции относительно запрета для Украины наносить удары по целям на территории России американским оружием.

Об этом во время брифинга сказал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

У представителя внешнеполитического ведомства США спросили, ошибаются ли все те союзники Вашингтона, кто выступает за разрешение для Киева позволить бить западным оружием по территории РФ.

"Я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом... Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины", – отметил Миллер.

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В то же время он подчеркнул, что Украина "не имеет большего сторонника, чем США", что Вашингтон подкрепляет военной помощью, дипломатией, формируя коалицию из более 50 стран мира в ее поддержку, а также мерами для привлечения РФ к ответственности.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, поставляя оружие на фронт. И вы уже видели ряд партий помощи в рамках дополнительного пакета поддержки. Много помощи уже поступило на фронт", – указал Миллер.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

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