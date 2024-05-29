WP: Трамп на зустрічі з донорами кампанії заявив, що розбомбив би Москву й Пекін
Колишній президент США Дональд Трамп, як пишуть ЗМІ, під час одного із заходів зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін.
Про це йдеться у публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".
Як стверджує видання, на заходах зі збору коштів Трамп часто обговорює теми, які стосуються зовнішньої політики.
На одному з таких заходів, зазначається у матеріалі, Трамп нібито припустив, що розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай окупував Тайвань за його президентства.
WP зазначає, що цими словами колишній президент США здивував деяких донорів.
Варто нагадати, що за часів першого президентського терміну Трампа РФ вже окупувала Крим і частину Донбасу.
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року може висунути вимогу перед членами НАТО витрачати не 2%, а 3% ВВП на оборону.
Варто зазначити, що у лютому Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО. Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.