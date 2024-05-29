WP: Трамп на зустрічі з донорами кампанії заявив, що розбомбив би Москву й Пекін

Колишній президент США Дональд Трамп, як пишуть ЗМІ, під час одного із заходів зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін.

Про це йдеться у публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджує видання, на заходах зі збору коштів Трамп часто обговорює теми, які стосуються зовнішньої політики.

На одному з таких заходів, зазначається у матеріалі, Трамп нібито припустив, що розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай окупував Тайвань за його президентства.

Реклама:

WP зазначає, що цими словами колишній президент США здивував деяких донорів.

Варто нагадати, що за часів першого президентського терміну Трампа РФ вже окупувала Крим і частину Донбасу.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року може висунути вимогу перед членами НАТО витрачати не 2%, а 3% ВВП на оборону.

Варто зазначити, що у лютому Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО. Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.