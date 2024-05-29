WP: Трамп на встрече с донорами кампании заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин

Бывший президент США Дональд Трамп, как пишут СМИ, во время одного из мероприятий по сбору средств на свою предвыборную кампанию, заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Как утверждает издание, на мероприятиях по сбору средств Трамп часто обсуждает темы, касающиеся внешней политики.

На одном из таких мероприятий, отмечается в материале, Трамп якобы предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.

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WP отмечает, что этими словами бывший президент США удивил некоторых доноров.

Стоит напомнить, что во времена первого президентского срока Трампа РФ уже оккупировала Крым, а на Донбассе шли бои между ВСУ и российскими прокси силами.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может выдвинуть требование перед членами НАТО тратить не 2%, а 3% ВВП на оборону.

Стоит отметить, что в феврале Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО. Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.