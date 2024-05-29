WP: Трамп на встрече с донорами кампании заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин
Бывший президент США Дональд Трамп, как пишут СМИ, во время одного из мероприятий по сбору средств на свою предвыборную кампанию, заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин.
Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".
Как утверждает издание, на мероприятиях по сбору средств Трамп часто обсуждает темы, касающиеся внешней политики.
На одном из таких мероприятий, отмечается в материале, Трамп якобы предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.
WP отмечает, что этими словами бывший президент США удивил некоторых доноров.
Стоит напомнить, что во времена первого президентского срока Трампа РФ уже оккупировала Крым, а на Донбассе шли бои между ВСУ и российскими прокси силами.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может выдвинуть требование перед членами НАТО тратить не 2%, а 3% ВВП на оборону.
Стоит отметить, что в феврале Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО. Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.