Суд ЄС залишив у силі штраф Польщі за відмову закрити шахту на кордоні з Чехією

Суд Євросоюзу залишив у силі штрафні санкції, накладені на Польщу за відмову закрити шахту в Туруві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в рішенні суду.

В обґрунтуванні судді написали, що Єврокомісія може законно вираховувати суми з фондів ЄС, призначених для Польщі. Сума, про яку йдеться, становить 68,5 млн євро.

Рішення Суду Євросоюзу означає, що позов польського уряду повністю відхилили.

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Нагадаємо, у вересні 2021 року Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід.

В уряді Польщі заявили, що не можуть виконувати рішення і не збираються платити штраф, посилаючись на те, що прилегла електростанція забезпечує близько 7% енергопостачання країни і дуже важлива для економіки.

Врешті на початку лютого 2022 року Варшава і Прага заявили, що досягли компромісу, який врахує занепокоєння Чехії щодо впливу шахти на довкілля і дозволить Польщі не закривати її. 4 лютого 2022 року Чехія відкликала свою скаргу на Польщу до Суду ЄС.

Польща стверджувала, що штрафні санкції втратили чинність, але Європейська комісія вимагала погашення заборгованості. Оскільки вона не отримала грошей, Брюссель вирахував штрафи з фондів ЄС, з чим не погодилась Варшава.

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.