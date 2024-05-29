Суд ЕС оставил в силе штраф Польши за отказ закрыть шахту на границе с Чехией

Суд Евросоюза оставил в силе штрафные санкции, наложенные на Польшу за отказ закрыть шахту в Туруве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении суда.

В обосновании судьи написали, что Еврокомиссия может законно высчитывать суммы из фондов ЕС, предназначенных для Польши. Сумма, о которой идет речь, составляет 68,5 млн евро.

Решение Суда Евросоюза означает, что иск польского правительства полностью отклонили.

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Напомним, в сентябре 2021 года Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке в качестве временной меры.

В правительстве Польши заявили, что не могут выполнять решение и не собираются платить штраф, ссылаясь на то, что близлежащая электростанция обеспечивает около 7% энергоснабжения страны и очень важна для экономики.

Наконец в начале февраля 2022 года Варшава и Прага заявили, что достигли компромисса, который учтет беспокойство Чехии относительно влияния шахты на окружающую среду и позволит Польше не закрывать ее. 4 февраля 2022 года Чехия отозвала свою жалобу на Польшу в Суд ЕС.

Польша утверждала, что штрафные санкции утратили силу, но Европейская комиссия требовала погашения задолженности. Поскольку она не получила денег, Брюссель вычел штрафы из фондов ЕС, с чем не согласилась Варшава.

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