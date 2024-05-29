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Розвідка Британії розповіла, чому РФ скасувала армійські ігри і танковий біатлон

Новини — Середа, 29 травня 2024, 11:53 — Ірина Кутєлєва

Розвідка Великої Британії проаналізувала причини скасування в РФ щорічних міжнародних військових ігор і відомого змагання з танкового біатлону, що проводиться в межах заходу.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 29 травня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Російські міжнародні армійські ігри не відбудуться 2024 року, хоча Міноборони РФ не коментувало це офіційно.

Захід також не відбувся у 2023 році, нагадує розвідка.

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В останніх міжнародних армійських іграх 2022 року взяли участь 6 тисяч учасників із 37 країн.

"Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також щоб уникнути ймовірного скорочення участі інших країн", – йдеться в огляді.

Існує також реальна ймовірність того, що через поразки в Україні російське міністерство оборони занепокоєне тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу і техніки поставить під загрозу послідовне домінування Росії в змаганнях, додали в розвідці.

Нещодавно британська розвідка присвятила свій огляд нещодавно виданому в Росії журналу "Політрук", який покликаний допомогти з вихованням російських солдатів.

Крім того, розвідка Британії зазначала, що російські окупаційні війська не досягли заявленої кремлівським правителем Владіміром Путіним мети щодо створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

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