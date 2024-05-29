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Разведка Британии рассказала, почему РФ отменила армейские игры и танковый биатлон

Новости — Среда, 29 мая 2024, 11:53 — Ирина Кутелева

Разведка Великобритании проанализировала причины отмены в РФ ежегодных международных военных игр и известного соревнования по танковому биатлону, проводимого в рамках мероприятия.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 29 мая, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Российские международные армейские игры не состоятся в 2024 году, хотя Минобороны РФ не комментировало это официально.

Мероприятие также не состоялось в 2023 году, напоминает разведка.

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В последних международных армейских играх 2022 года приняли участие 6 тысяч участников из 37 стран.

"Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, что отвлекает военные усилия от войны в Украине, а также чтобы избежать вероятного сокращения участия других стран", – говорится в обзоре.

Существует также реальная вероятность того, что из-за поражения в Украине российское Министерство обороны обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях, добавили в разведке.

Недавно британская разведка посвятила свой обзор недавно изданному в России журналу "Политрук", который призван помочь с воспитанием российских солдат.

Кроме того, разведка Британии отмечала, что российские оккупационные войска не достигли заявленной кремлевским правителем Владимиром Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.

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