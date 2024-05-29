У Нідерландах вийшли на слід викрадачів коштовностей на десятки мільйонів доларів 

Міжнародне розслідування вийшло на банду грабіжників, відповідальних за зухвалу крадіжку ювелірних виробів на десятки мільйонів доларів на арт-шоу в Нідерландах – два викрадених дорогоцінних камені знайшли.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на АР, повідомила в середу нідерландська поліція.

У останньому звіті про хід розслідування поліція нідерландської провінції Лімбург повідомила, що вона звузила місце розташування грабіжників, які, за попередніми даними, прибули з Балкан.

"Тепер зрозуміло, що мова йде про Сербію, а точніше про місто Ніш. Не можна виключати, що підозрювані наразі перебувають там, але, можливо, також у Белграді або його околицях", – йдеться в заяві поліції.

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Слідча група повідомила, що один діамант, знятий з викраденого намиста, був знайдений в Ізраїлі, а ще один – в Гонконзі. Минулого року поліція вже повідомляла про знахідку одного з діамантів, але тоді не надала жодних подробиць.

"Обидва діаманти були вилучені для проведення експертизи", – йдеться в заяві поліції без уточнення деталей про те, коли камені знайшли.

Раніше поліція повідомляла, що розшукує чотирьох чоловіків, а в середу заявила, що підозрюваною в пограбуванні є також жінка.

Два роки тому ошатно одягнені грабіжники, озброєні кувалдами, викрали коштовності з вітрин на міжнародному арт-ярмарку в місті Маастрихт.

BREAKING poging roof #TEFAF #Maastricht VIDEO Rovers proberen vitrines met daarin diamanten kapot te slaan. pic.twitter.com/3Fnqt6Nlds — Henrik-Willem H⭕️fs (@HWHofs) June 28, 2022

Викрадення стало приводом для міжнародної поліцейської операції з їхнього розшуку та повернення викрадених цінностей, які, за оцінками поліції, коштують десятки мільйонів доларів США.

Раніше у Нідерландах засудили до 8 років в’язниці викрадача цінних картин Ван Гога та Галса.