В Нидерландах вышли на след похитителей драгоценностей на десятки миллионов долларов

Международное расследование вышло на банду грабителей, ответственных за дерзкую кражу ювелирных изделий на десятки миллионов долларов на арт-шоу в Нидерландах – два похищенных драгоценных камня нашли.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР, сообщила в среду нидерландская полиция.

В последнем отчете о ходе расследования полиция нидерландской провинции Лимбург сообщила, что она локализовала местоположение грабителей, которые, по предварительным данным, прибыли с Балкан.

"Теперь понятно, что речь идет о Сербии, а точнее о городе Ниш. Нельзя исключать, что подозреваемые в настоящее время находятся там, но, возможно, также в Белграде или его окрестностях", – говорится в заявлении полиции.

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Следственная группа сообщила, что один бриллиант, снятый с похищенного ожерелья, был найден в Израиле, а еще один – в Гонконге. В прошлом году полиция уже сообщала о находке одного из бриллиантов, но тогда не предоставила никаких подробностей.

"Оба бриллианта были изъяты для проведения экспертизы", – говорится в заявлении полиции без уточнения деталей о том, когда камни нашли.

Ранее полиция сообщала, что разыскивает четырех мужчин, а в среду заявила, что подозреваемой в ограблении является также женщина.

Два года назад нарядно одетые грабители, вооруженные кувалдами, похитили драгоценности из витрин на международной арт-ярмарке в городе Маастрихт.

BREAKING poging roof #TEFAF #Maastricht VIDEO Rovers proberen vitrines met daarin diamanten kapot te slaan. pic.twitter.com/3Fnqt6Nlds — Henrik-Willem H⭕️fs (@HWHofs) June 28, 2022

Похищение стало поводом для международной полицейской операции по их розыску и возвращению похищенных ценностей, которые, по оценкам полиции, стоят десятки миллионов долларов США.

Ранее в Нидерландах приговорили к 8 годам тюрьмы похитителя ценных картин Ван Гога и Галса.