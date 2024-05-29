Урядовець США: Новий міністр оборони РФ – свідчення загрози не лише для України

Призначення посадовця економічного блоку Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії свідчить про подальше переведення російської економіки на воєнні рейки, і це становить загрозу не лише для України.

Про це під час зустрічі з журналістами в Києві розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами Адейемо, призначення Бєлоусова "стало чітким свідченням того, що ми спостерігаємо: російська економіка перетворилася на економіку воєнного часу, де всі засоби виробництва і промисловість зосереджені на створенні зброї" для ведення війни в Україні.

На уточнювальне запитання "ЄвроПравди" заступник голови Мінфіну США нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія збільшила військові витрати на 70%, й вони нині становлять до 6,7% її ВВП.

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"Гадаю, ми повинні розуміти, що це не лише загроза для України, але й загроза для всієї нашої національної безпеки, оскільки посилена російська армія має такого постачальника, як Китай, що може забезпечити їх товарами подвійного призначення, необхідними для виробництва озброєнь", – додав він.

Адейемо наголосив, що США та їхні союзники й партнери повинні впливати на Китай, аби його компанії перестали продавати Росії товари подвійного призначення, "які допомагають їм створювати зброю для війни тут, в Україні".

Як відомо, російський правитель Путін замінив Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня.

Тоді, коментуючи кадрові ротації Кремля, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна.

А у Держдепі заявили, що перестановки в російському Міноборони свідчать про те, що кремлівський правитель Владімір Путін хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України.