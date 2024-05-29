Назначение чиновника экономического блока Андрея Белоусова на должность министра обороны России свидетельствует о дальнейшем переводе российской экономики на военные рельсы, и это представляет угрозу не только для Украины.

Об этом во время встречи с журналистами в Киеве рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Адейемо, назначение Белоусова "стало четким свидетельством того, что мы наблюдаем: российская экономика превратилась в экономику военного времени, где все средства производства и промышленность сосредоточены на создании оружия" для ведения войны в Украине.

На уточняющий вопрос "ЕвроПравды" замглавы Минфина США напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия увеличила военные расходы на 70%, и они сейчас составляют до 6,7% ее ВВП.

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"Думаю, мы должны понимать, что это не только угроза для Украины, но и угроза для всей нашей национальной безопасности, поскольку усиленная российская армия имеет такого поставщика, как Китай, который может обеспечить их товарами двойного назначения, необходимыми для производства вооружений", – добавил он.

Адейемо подчеркнул, что США и их союзники и партнеры должны влиять на Китай, чтобы его компании перестали продавать России товары двойного назначения, "которые помогают им создавать оружие для войны здесь, в Украине".

Как известно, российский правитель Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая.

Тогда, комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.

А в Госдепе заявили, что перестановки в российском Минобороны свидетельствуют о том, что кремлевский правитель Владимир Путин хочет продолжать свою захватническую войну против Украины.