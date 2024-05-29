У Нідерландах людина загинула, потрапивши у двигун літака

У нідерландському аеропорту Схіпхол вдень 29 травня людина впала у двигун літака, який працював, і загинула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Керівництво аеропорту повідомило нідерландським ЗМІ, що йдеться про літак Embraer 190 авіакомпанії KML, який прямував до Данії. Інцидент стався, коли на борту перебували пасажири та члени екіпажу.

Повідомлення про інцидент надійшло до органів влади Нідерландів одразу після 15:00 за місцевим часом. На місце події прибули працівники екстрених служб, а людей із рейсу негайно зняли, щоб надати психологічну допомогу.

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Наразі незрозуміло, чи був загиблий пасажиром або ж працівником авіакомпанії.

Голова Міністерства інфраструктури Нідерландів Марк Харберс назвав загибель людини жахливою і висловив співчуття родичам загиблого і людям, які стали свідками аварії.

Як повідомлялось, на початку травня в результаті аварії одномоторного літака в регіоні Савоя на південному сході Франції загинуло подружжя з Австрії.

А в Британії минулими вихідними розбився військовий літак Spitfire, пілот якого загинув.