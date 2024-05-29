В Нидерландах человек погиб, попав в двигатель самолета

В нидерландском аэропорту Схипхол днем 29 мая человек упал в двигатель самолета, который работал, и погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Руководство аэропорта сообщило нидерландским СМИ, что речь идет о самолете Embraer 190 авиакомпании KML, который направлялся в Данию. Инцидент произошел, когда на борту находились пассажиры и члены экипажа.

Сообщение об инциденте поступило в органы власти Нидерландов сразу после 15:00 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, а людей с рейса немедленно сняли, чтобы оказать психологическую помощь.

Реклама:

Пока непонятно, был ли погибший пассажиром или работником авиакомпании.

Глава Министерства инфраструктуры Нидерландов Марк Харберс назвал гибель человека ужасной и выразил соболезнования родственникам погибшего и людям, которые стали свидетелями аварии.

Как сообщалось, в начале мая в результате аварии одномоторного самолета в регионе Савоя на юго-востоке Франции погибли супруги из Австрии.

А в Британии в минувшие выходные разбился военный самолет Spitfire, пилот которого погиб.