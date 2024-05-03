Глава Rheinmetall: Західний світ не готовий до конвенційної війни

Керівник німецької збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер закликав значно збільшити військові витрати, щоб Німеччина могла стати здатною захистити себе.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Західний світ не готовий до конвенційної війни", – заявив генеральний директор найбільшого німецького виробника зброї на зустрічі Асоціації бізнес-журналістів у Дюссельдорфі.

Він зазначив, що Китай і Росія добре озброїлися. Оборонний бюджет Німеччини має бути збільшений щонайменше на 30 млрд євро щорічно з нинішніх 52 млрд євро: "Якщо ці 30 млрд не будуть інвестовані в Німеччину, то Zeitenwende (поворотний момент. – Ред.) не вдасться".

Реклама:

Канцлер Олаф Шольц оголосив "поворотним моментом" (Zeitenwende) 2022 рік після нападу Росії на Україну. Федеральний уряд виділив спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для посилення обороноздатності та компенсації дефіциту в Бундесвері. Після закінчення холодної війни Німеччина скоротила витрати на оборону, що призвело до того, що військова техніка застаріла, а склади боєприпасів спорожніли.

Занадто багато було економії, каже Паппергер, озираючись на минулі десятиліття.

Rheinmetall отримав вигоду від 100-мільярдного спеціального фонду, створеного два роки тому; він отримав замовлення на бронемашини та іншу військову техніку. Паппергер зазначив, що спеціальний фонд буде використаний у 2026 році. Тому збільшення регулярного оборонного бюджету є надзвичайно важливим.

Оборонна промисловість розраховує на те, що політики дотримають свого слова і продовжать розміщувати замовлення в майбутньому.

Лише за умови збільшення інвестицій на 30 млрд щорічно Німеччина могла б виконати своє зобов'язання як країна НАТО інвестувати два відсотки свого економічного виробництва в оборону. "Бундесверу досі не вистачає всього", – сказав Паппергер.

Як приклад він навів артилерійські боєприпаси. "Сьогодні ми передаємо Україні боєприпаси, які ми виробляємо", – сказав він.

За останні два роки Німеччина "майже нічого" не завезла на свої склади. За оцінками Паппергера, для того, щоб заповнити запаси артилерійських боєприпасів, виробництво повинно тривати десять років, даючи зрозуміти, що федеральний уряд повинен також забезпечити відповідні фінансові ресурси для цього.

Німеччина – не поодинокий випадок у західному світі: "Чи це Італія, чи це Іспанія, чи це Франція – всі склади порожні, з усіх видів звичайних боєприпасів".

Rheinmetall з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняв низку замовлень на постачання Києву озброєнь, а також оголосив про відкриття кількох заводів в Україні.

Прихильники лівого екстремістського руху RAF заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.