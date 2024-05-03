Глава Rheinmetall: Западный мир не готов к конвенционной войне

Руководитель немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер призвал значительно увеличить военные расходы, чтобы Германия могла стать способной защитить себя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Западный мир не готов к конвенционной войне", – заявил генеральный директор крупнейшего немецкого производителя оружия на встрече Ассоциации бизнес-журналистов в Дюссельдорфе.

Он отметил, что Китай и Россия хорошо вооружились. Оборонный бюджет Германии должен быть увеличен минимум на 30 млрд евро ежегодно с нынешних 52 млрд евро: "Если эти 30 млрд не будут инвестированы в Германию, то Zeitenwende (поворотный момент. – Ред.) не удастся".

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Канцлер Олаф Шольц объявил "поворотным моментом" (Zeitenwende) 2022 год после нападения России на Украину. Федеральное правительство выделило специальный фонд в размере 100 млрд евро для усиления обороноспособности и компенсации дефицита в Бундесвере. После окончания холодной войны Германия сократила расходы на оборону, что привело к тому, что военная техника устарела, а склады боеприпасов опустели.

Слишком много было экономии, говорит Паппергер, оглядываясь на прошлые десятилетия.

Rheinmetall получил выгоду от 100-миллиардного специального фонда, созданного два года назад; он получил заказы на бронемашины и другую военную технику. Паппергер отметил, что специальный фонд будет использован в 2026 году. Поэтому увеличение регулярного оборонного бюджета чрезвычайно важно.

Оборонная промышленность рассчитывает на то, что политики сдержат свое слово и продолжат размещать заказы в будущем.

Только при условии увеличения инвестиций на 30 млрд евро ежегодно Германия могла бы выполнить свое обязательство как страна НАТО инвестировать два процента своего экономического производства в оборону. "Бундесверу до сих пор не хватает всего", – сказал Паппергер.

В качестве примера он привел артиллерийские боеприпасы. "Сегодня мы передаем Украине боеприпасы, которые мы производим", – сказал он.

За последние два года Германия "почти ничего" не завезла на свои склады. По оценкам Паппергера, для того, чтобы восполнить запасы артиллерийских боеприпасов, производство должно продолжаться десять лет, давая понять, что федеральное правительство должно также обеспечить соответствующие финансовые ресурсы для этого.

Германия – не единичный случай в западном мире: "Будь то Италия, или Испания, или Франция – все склады пусты, по всем видам обычных боеприпасов".

Rheinmetall с начала полномасштабного вторжения России в Украину принял ряд заказов на поставку Киеву вооружений, а также объявил об открытии нескольких заводов в Украине.

Сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.