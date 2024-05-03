МИД Германии вызвал дипломата РФ из-за кибератаки на партию Шольца

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию (СДПГ), которая произошла в прошлом году.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild, об этом сообщил в пятницу в Берлине представитель немецкого МИД.

Российского дипломата вызвали в министерство на обеденное время в пятницу.

В январе 2023 года хакеры использовали дыру в безопасности Microsoft для атаки на учетные записи электронной почты СДПГ.

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Расследование, которое сейчас завершено, показало, что ответственность за кибератаку несет подразделение российской военной разведки.

Этот инцидент показывает, "что российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна", заявил в пятницу представитель МИД в Берлине.

Заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер осудил кибератаку "самым решительным образом", сказав, что такие нападения представляют "угрозу для нашей демократии".

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что хакерская атака "без последствий не останется".

В январе прошлого года стало известно, что российские хакеры, вероятно, в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину атаковали ряд немецких веб-сайтов.

В июне прошлого года Социал-демократическая партия Германии заявила о том, что подверглась кибератаке, которая, вероятно, была осуществлена из России. Атака началась в январе 2023 года и некоторое время была незамеченной.