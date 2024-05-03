"Венецианка" по запросу Молдовы оценит закон о голосовании по почте для диаспоры

Венецианская комиссия по просьбе Молдовы проанализирует закон о возможности голосования по почте для избирателей за рубежом, который недавно принял парламент.

Об этом сообщила пресс-служба Венецианской комиссии, пишет "Европейская правда".

Комиссия сообщила. что письмом от 3 мая 2024 года спикер парламента Молдовы попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона о частичном применении голосования по почте.

"Проект заключения будет вынесен на принятие на 139-й пленарной сессии Комиссии (Венеция, 21-22 июня 2024 года)", – отметили в коммюнике.

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Напомним, ранее Венецианская комиссия признала проблемным решение Молдовы запретить участие в выборах членам партии "Шор", которую объявили неконституционной.

Также "Венецианка" готовит срочное заключение по скандальному грузинскому закону "О прозрачности иностранного влияния", который власти настроены окончательно принять вопреки критике Запада и массовым протестам.