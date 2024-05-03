Уряд створив підгрупу щодо конфіскації активів Росії за кордоном

Кабінет міністрів створив окрему підгрупу, яка працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

Про створення підгрупи Шмигаль оголосив після затвердження урядом проєкту указу президента України, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування за пошкоджене внаслідок російської агресії майно.

До складу підгрупи з питань конфіскації закордонних російських активів увійдуть зокрема представники міністерств, Офісу президента, парламенту й Національного банку, а також українські та іноземні експерти.

Реклама:

За словами Шмигаля, Україна вже зараз обговорює з партнерами конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити за збитки в Україні, й конфіскація активів – один із напрямків цих дискусій.

Західні держави, як відомо, досі обговорюють прийнятні шляхи використання заморожених суверенних активів Росії, вартість яких оцінюється у 300 мільярдів євро.

США пропонують залучити кошти для України шляхом забезпечення кредитів під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. Європейський Союз натомість підтримує обережніший підхід: використання відсотків із заморожених російських активів – приблизно 5 млрд доларів на рік.

Читайте також: Байден, конфіскуй! Які наслідки матиме рішення Конгресу США про відчуження російських активів.