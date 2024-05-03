Правительство создало подгруппу по конфискации активов России за границей

Кабинет министров создал отдельную подгруппу, которая будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

О создании подгруппы Шмыгаль объявил после утверждения правительством проекта указа президента Украины, который обновляет состав рабочей группы, занимающейся разработкой механизмов возмещения за поврежденное в результате российской агрессии имущество.

В состав подгруппы по вопросам конфискации российских активов за рубежом войдут, в частности, представители министерств, Офиса президента, парламента и Национального банка, а также украинские и иностранные эксперты.

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По словам Шмыгаля, Украина уже сейчас обсуждает с партнерами конкретные механизмы того, как именно Россия должна заплатить за убытки в Украине, и конфискация активов – одно из направлений этих дискуссий.

Западные государства, как известно, до сих пор обсуждают приемлемые пути использования замороженных суверенных активов России, стоимость которых оценивается в 300 млрд евро.

США предлагают привлечь средства для Украины путем обеспечения кредитов под залог будущих доходов от замороженных активов. Европейский Союз взамен поддерживает более осторожный подход: использование процентов с замороженных российских активов – примерно 5 млрд долларов в год.

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