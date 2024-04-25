У G7 кажуть про зростання популярності пропозиції США щодо доходів від російських активів

Пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків із заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні замість повної їх конфіскації набирає обертів серед країн "Групи семи",

Про це Reuters заявили двоє офіційних осіб G7, повідомляє "Європейська правда".

Забезпечення відсотків, отриманих із заморожених російських активів, які становитимуть приблизно 5 мільярдів доларів на рік, виглядає одним із найбільш популярних варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.

Але члени G7 все ще сперечаються щодо певних "стримувань", які зменшать ці очікувані надприбутки лише до 2,5-3,0 мільярдів доларів, сказав один із співрозмовників, вказавши на 25% податкову ставку Бельгії, "комісія за зручність", яку застосовує депозитарій Euroclear, і запропонований резерв для розгляду судових справ.

Міністри фінансів G7 переглянуть це питання на зустрічі наприкінці травня з метою досягнення консенсусної пропозиції для представлення лідерам на червневому саміті, повідомили офіційні особи.

"Ми відчуваємо невідкладність побудови міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно робити більше", – сказав посадовець.

Другий посадовець G7 повторив цю точку зору, підкресливши необхідність забезпечення довгострокового потоку фінансування для України.

Американський високопосадовець сказав, що схвалення Конгресом близько 61 мільярда доларів допомоги США для України, яке довго відкладалося, і окремого пакету в 50 мільярдів євро від Європейського Союзу допоможе Києву, але він все ще стикається з дефіцитом фінансування в 2025 і 2026 роках.

Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включаючи пряму конфіскацію російських активів, є виправданими за міжнародним правом і повинні залишатися на столі, але він прагне досягти консенсусу навколо ідеї, яка може допомогти Україні зараз, сказав посадовець.

Зміщення Вашингтона в бік зосередження на відсотках від активів сталося після того, як його поштовх до конфіскації активів наштовхнувся на опір з боку Франції, Німеччини та Європейського центрального банку, які стурбовані тим, що євро може постраждати, якщо інші країни, такі як Китай, почнуть репатріювати свої резерви. запобіжний захід проти їх можливої конфіскації в майбутньому.

Нагадаємо, Палата представників США у суботу, 20 квітня, схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.

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