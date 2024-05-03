Генштаб Естонії: Росія посилила атаки в Україні, поки не прийшла допомога США

Заступник керівника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла вважає, що Росія посилила інтенсивність своїх атак в Україні, намагаючись захопити більше території до того, як в Україну прибуде військова допомога від США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Вендли, Росія намагається скористатися вікном можливостей до прибуття західної допомоги в Україну. Однак прогрес російських військ є локальним, і серйозного прориву не передбачається.

Сили Росії найбільш активні на Донецькому напрямку, де центр бойових дій перебуває в районі міста Часів Яр.

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Ознак швидкого падіння міста немає, але, додав представник естонського Генштабу, враховуючи попередню серію дуже інтенсивних обстрілів міст, таких як Бахмут, не виключено, що Часів Яр усе ж таки впаде.

Російські війська також атакують у районі Авдіївки та Мар'їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках, за словами Вендли, суттєвих змін не зафіксовано, й українські сили й надалі утримують плацдарм на лівому березні Дніпра в районі Кринок.

Напередодні директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс сказала, що Росія буде вдаватись до агресивної тактики ведення війни в Україні з огляду на те, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.