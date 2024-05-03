Генштаб Эстонии: Россия усилила атаки в Украине, пока не пришла помощь США

Заместитель руководителя Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла считает, что Россия усилила интенсивность своих атак в Украине, пытаясь захватить больше территории до того, как в Украину прибудет военная помощь от США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Вендлы, Россия пытается воспользоваться окном возможностей до прибытия западной помощи в Украину. Однако прогресс российских войск является локальным, и серьезного прорыва не предвидится.

Силы России наиболее активны на Донецком направлении, где центр боевых действий находится в районе города Часов Яр.

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Признаков быстрого падения города нет, но, добавил представитель эстонского Генштаба, учитывая предыдущую серию очень интенсивных обстрелов городов, таких как Бахмут, не исключено, что Часов Яр все же падет.

Российские войска также атакуют в районе Авдеевки и Марьинки. На Запорожском и Херсонском направлениях, по словам Вендлы, существенных изменений не зафиксировано, и украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок.

Накануне директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сказала, что Россия будет прибегать к агрессивной тактике ведения войны в Украине ввиду того, что внутренние и международные события развиваются в его пользу.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.