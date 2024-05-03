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Генштаб Эстонии: Россия усилила атаки в Украине, пока не пришла помощь США

Новости — Пятница, 3 мая 2024, 17:44 — Олег Павлюк

Заместитель руководителя Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла считает, что Россия усилила интенсивность своих атак в Украине, пытаясь захватить больше территории до того, как в Украину прибудет военная помощь от США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Вендлы, Россия пытается воспользоваться окном возможностей до прибытия западной помощи в Украину. Однако прогресс российских войск является локальным, и серьезного прорыва не предвидится.

Силы России наиболее активны на Донецком направлении, где центр боевых действий находится в районе города Часов Яр.

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Признаков быстрого падения города нет, но, добавил представитель эстонского Генштаба, учитывая предыдущую серию очень интенсивных обстрелов городов, таких как Бахмут, не исключено, что Часов Яр все же падет.

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Российские войска также атакуют в районе Авдеевки и Марьинки. На Запорожском и Херсонском направлениях, по словам Вендлы, существенных изменений не зафиксировано, и украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок.

Накануне директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сказала, что Россия будет прибегать к агрессивной тактике ведения войны в Украине ввиду того, что внутренние и международные события развиваются в его пользу.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

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