В Италии запретили йогу с щенками – беспокоятся из-за благополучия животных

Министерство здравоохранения Италии запретило занятия йогой с щенками (puppy yoga), объяснив, что участие в них молодых животных негативно влияет на их благосостояние и безопасность посетителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По мнению итальянского Минздрава, йогу со щениками надо рассматривать как разновидность анималотерапии, которая, по закону, может осуществляться только с полностью взрослыми животными.

Министерство обратилось к региональным органам власти с просьбой провести проверки, чтобы не допустить проведения занятий йогой с собаками.

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Национальный совет по защите животных Италии приветствовал решение правительства. Он привел комментарий эксперта по собаководству Джузи Д'Анджело, которая сказала, что йога для щенков – это "физический и психический стресс" для животных.

Д'Анджело также отмечает, что щенков для йоги чаще всего привозят без надлежащих условий, а во время занятий животным не дают достаточно воды.

Йога со щенками обычно предполагает, что животные свободно ходят по классу и иногда становятся в позы йоги, или же занятия просто сопровождается играми со щенками. Такие занятия стали популярными в Европе и США.

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