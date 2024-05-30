Стефанишина: В решении саммита НАТО будет конкретная позиция о необратимости членства Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала об ожиданиях Киева от встречи лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в эфире телемарафона "Единые новости".

Она ответила на вопрос о спекуляции в СМИ о том, что Украину просят не требовать приглашения в НАТО в этом году.

"Есть заверения от союзников, в частности, Соединенных Штатов и других стран, которые непосредственно играют ключевую роль в подготовке саммита относительно того, что в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости и относительно дорожной карты такого членства", – отметила Стефанишина.

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По ее словам, Киев отдельно подчеркивает, что саммит в Вашингтоне должен стать площадкой для принятия стратегических решений по противовоздушной обороне Украины, и проходят соответствующие консультации на двустороннем уровне.

"Мы как раз тестируем Альянс на предмет того, способен ли НАТО скоординировать эти усилия, чтобы закрыть украинское небо или через двусторонние решения или через более комплексные решения", – указала чиновница.

Накануне посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

Во вторник Стефанишина на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе обсудила потенциальные решения вашингтонского саммита, которые будут гарантировать необратимость членства Украины в Альянсе.

Стефанишина также приняла участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось во вторник в Брюсселе.