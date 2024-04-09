Вищий орган влади Норвегії скасував рішення міста приймати лише українських біженців

Вищий орган влади Норвегії заявив у вівторок, що скасовує рішення міської ради Драммена приймати лише українських біженців, заявивши, що це суперечить норвезькій конституції та законам про дискримінацію в скандинавській країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Офіс губернатора Осло і Вікена звернувся до правої міськради Драммена з проханням пояснити своє лютневе рішення про те, що так буде легше інтегрувати українців у суспільство. Губернатор заявив, що рішення муніципалітету "передбачає пряму дискримінацію за національною ознакою".

Рада зіткнулася з широкою критикою в Норвегії після того, як 13 лютого прийняла рішення приймати лише українських біженців. До третини населення Драммена є іммігрантами або мають іммігрантське походження.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який очолює лівоцентристський уряд, заявив, що 357 норвезьких муніципалітетів не можуть самі вирішувати, яких біженців їм приймати – лише скільки вони можуть прийняти. Він засудив рішення муніципалітету і сказав, що воно "не є законним".

Драмменом керує більшість, що складається з консервативної партії "Хойре", Партії прогресу, християнських демократів і невеликої Партії пенсіонерів.

Крістін Сурлієн, старший член партії "Хойре", розповіла місцевій газеті Drammens Tidende, що це рішення стало для неї несподіванкою: "Ми беремо до уваги це рішення і будемо обговорювати подальші дії як всередині Консервативної партії, так і між чотирма партіями".

За даними, раніше наданими Драмменом, у 2023 році в муніципалітеті проживало близько 103 000 мешканців. З них майже третина – приблизно 31 тисяча – є або іммігрантами, або громадянами Норвегії, народженими від батьків-іммігрантів.

За даними Норвезького статистичного управління, це переважно поляки, литовці, іракці, пакистанці та сомалійці. Скандинавська країна з населенням 5,5 млн осіб з 2022 року надала притулок 70 800 українцям.

Нагадаємо, що норвезький уряд уже двічі за останні місяці посилював умови прийняття біженців з України, посилаючись на неможливість забезпечити таку велику кількість людей.