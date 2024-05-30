Норвегия может предложить сотням украинских беженцев покинуть страну

Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от украинцев, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, сообщает NRK.

Речь идет о количестве от 800 до тысячи человек, которым могут предложить покинуть Норвегию. Осло уже сделал несколько шагов, чтобы сделать приток украинских беженцев более управляемым.

"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации, в которой оказался человек. Среди прочего – откуда он приехал", – заявила Мель.

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В электронном письме к NRK иммиграционная служба отмечает, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) – это мужчины призывного возраста, которым от 18 до 60 лет.

В то же время министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против России в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии.

"Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом отдельном случае", – говорится в сообщении ведомства.

По словам Мель, Осло видит, что Норвегия принимает гораздо больше искателей убежища, чем ее соседи.

"Поэтому мы усилили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность его дальнейшего усиления", – резюмировала она.

Ранее в Норвегии офис губернатора Осло и Викена заявил, что отменяет решение городского совета Драммена принимать только украинских беженцев, заявив, что это противоречит норвежской конституции и законам о дискриминации в скандинавской стране.

Совет столкнулся с широкой критикой в Норвегии после того, как 13 февраля принял решение принимать только украинских беженцев. До трети населения Драммена являются иммигрантами или имеют иммигрантское происхождение.

Напомним, что норвежское правительство уже дважды за последние месяцы ужесточало условия приема беженцев из Украины, ссылаясь на невозможность обеспечить такое большое количество людей.