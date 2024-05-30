WP: США стурбовані ударами України по російських ядерних РЛС

Сполучені Штати побоюються, що удари українських безпілотників по російських системах (РЛС) раннього ядерного попередження можуть викликати небезпечну реакцію РФ.

Як пише "Європейська правда", про це Washington Post на умовах анонімності розповів американський посадовець.

У матеріалі йдеться, що Вашингтон висловив Києву своє занепокоєння двома спробами атак, що сталися минулого тижня, на РЛС, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про гіпотетичні ядерні пуски з боку Заходу.

"США стурбовані нещодавніми ударами України по російських об'єктах раннього попередження про удар балістичними ракетами", – зазначив посадовець.

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Як вказує видання, щонайменше один удар в Армавірі, на південному сході Краснодарського краю РФ, схоже, завдав певної шкоди. За словами співрозмовника, ці об'єкти не були задіяні у підтримці війни Росії проти України.

"Але вони є чутливими місцями, оскільки РФ може вважати, що її стратегічні сили стримування є мішенню, що може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти США", – зауважив посадовець.

Водночас анонімний український посадовеци, знайомий із цим питанням, заявив WP, що Москва використовувала РЛС для моніторингу діяльності українських військових, зокрема, використання Києвом повітряної зброї, такої як дрони та ракети.

Американський посадовець сказав виданню, що якщо російська систему раннього попередження знешкодять українські атаки, хай навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності у відносинах між США та РФ.

"Росія може подумати, що її здатність виявляти ранню ядерну активність проти неї зменшилася, і це може стати проблемою", – додав він.

Нещодавно в ГУР повідомляли, що дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Нагадаємо, в березні у ЗМІ з'являлася інформація, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі

Посол України у США Оксана Маркарова запевнила, що не отримувала офіційних повідомлень Вашингтона з забороною для Києва бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.

Міністр оборони США Ллойд Остін критично висловлював про удари по НПЗ, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.