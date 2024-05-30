У Данії кандидатка на євровиборах знялася з перегонів після публікацій про "російський слід"

Одна з кандидаток від данської Ліберальної партії на виборах до Європарламенту зняла свою кандидатуру після того, як стало відомо про її контакти з "друзями Кремля".

Про це повідомляють данcькі ЗМІ, серед яких DR, пише "Європейська правда".

У своїх соцмережах кандидатка від Ліберальної партії Александра Саша заявила, що знімає кандидатуру на євровиборах – хоча де-факто вже не може зробити цього на такому пізньому етапі кампанії.

"Вже тижнями проти мене ведуть наклепницьку кампанію, сповнену неправдивими заявами і неприємними інтерпретаціями… Маю визнати, що я більше не витримую цього і тому знімаю кандидатуру на виборах до Європарламенту", – заявила Саша.

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Її заява з’явилася невдовзі після того, як видання BT опублікувало матеріал про те, що вона була у правлінні молодіжної організації Європейського російського форуму, а також брала участь у зустрічах, організованих латвійською євродепутаткою Тетяною Жданок, яку звинувачують у давній співпраці з ФСБ. Окрім того, журналісти з’ясували, що вона зустрічалася з Борісом Тітовим, якого називають особою із близького оточення Путіна.

У дописі про зняття з виборів Александра Саша відкинула звинувачення у "проросійськості".

"Мене вже довгий час зусібіч атакують неправдивими заявами про те, що моя кампанія фінансується російськими грошима чи державою, що я поплічниця Путіна… Звісно ж це не так", – заявила вона.

Попри рішення кандидатки, на цьому етапі її вже технічно неможливо зняти з виборів. Вона залишиться у бюлетені і віддані за неї голоси, якщо такі будуть, рахуватимуть за звичайною процедурою. Якщо вона за результатами отримає мандат, то може відмовитися від нього.

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