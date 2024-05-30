В Дании кандидат на евровыборах снялась с гонки после публикаций о "российском следе"

Одна из кандидаток от датской Либеральной партии на выборах в Европарламент сняла свою кандидатуру после того, как стало известно о ее контактах с "друзьями Кремля".

Об этом сообщают датские СМИ, среди которых DR, пишет "Европейская правда".

В своих соцсетях кандидат от Либеральной партии Александра Саша заявила, что снимает кандидатуру на евровыборах – хотя де-факто уже не может сделать этого на таком позднем этапе кампании.

"Уже неделями против меня ведут клеветническую кампанию, полную ложных заявлений и неприятных интерпретаций... Должна признать, что я больше не выдерживаю этого и поэтому снимаю кандидатуру на выборах в Европарламент", – заявила Саша.

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Ее заявление появилось вскоре после того, как издание BT опубликовало материал о том, что она была в правлении молодежной организации Европейского российского форума, а также участвовала во встречах, организованных латвийским евродепутатом Татьяной Жданок, которую обвиняют в давнем сотрудничестве с ФСБ. Кроме того, журналисты выяснили, что она встречалась с Борисом Титовым, которого называют лицом из близкого окружения Путина.

В заметке о снятии с выборов Александра Саша отвергла обвинения в "пророссийскости".

"Меня уже долгое время со всех сторон атакуют ложными заявлениями о том, что моя кампания финансируется российскими деньгами или государством, что я приспешница Путина... Конечно же это не так", – заявила она.

Несмотря на решение кандидата, на этом этапе ее уже технически невозможно снять с выборов. Она останется в бюллетене и отданные за нее голоса, если таковые будут, будут считать по обычной процедуре. Если она по результатам получит мандат, то может отказаться от него.

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