Парламент Молдови засудив російську політику геноциду щодо України
Парламент Молдови на засіданні 30 травня ухвалив декларацію, що засуджує політику геноциду Росії щодо України, зокрема примусове переміщення та депортацію українських дітей на окупованих територіях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
За схвалення декларації проголосували 59 молдовських депутатів від партії влади PAS і позафракційна депутатка Вікторія Казаку. Депутати від Блоку комуністів і соціалістів та інші позафракційні та незалежні депутати утрималися від голосування.
Документ засуджує агресивну війну Росії проти України, яка призвела до численних жертв серед цивільних, переміщення мільйонів людей і біженців, а також підтверджує зобов'язання Кишинева допомагати українським дітям і біженцям у Молдові.
"Ця Декларація підтверджує готовність молдовської влади продовжувати надавати гуманітарну допомогу біженцям з України та закликає до консолідації зусиль демократичного світу та міжнародних гуманітарних організацій щодо виявлення, визначення місцеперебування та репатріації насильно переміщених і депортованих дітей до України", – йдеться в ній.
Співавторка декларації, депутатка від PAS Дойна Герман, зазначила, що аналогічні документи схвалили Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи, а також парламенти Чехії, Словаччини, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Франції, Ісландії, США та Канади.
"ЄвроПравда" детальніше писала про рішення ПАРЄ у статті Як Україна просуває визнання суперзлочину РФ та допомогу дітям.
Нещодавно комітет у закордонних справах нижньої палати парламенту Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.