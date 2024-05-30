Парламент Молдовы осудил российскую политику геноцида в отношении Украины

Парламент Молдовы на заседании 30 мая принял декларацию, осуждающую политику геноцида России в отношении Украины, в частности принудительное перемещение и депортацию украинских детей на оккупированных территориях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За одобрение декларации проголосовали 59 молдавских депутатов от партии власти PAS и внефракционный депутат Виктория Казаку. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов и другие внефракционные и независимые депутаты воздержались от голосования.

Документ осуждает агрессивную войну России против Украины, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданских, перемещению миллионов людей и беженцев, а также подтверждает обязательства Кишинева помогать украинским детям и беженцам в Молдове.

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"Эта Декларация подтверждает готовность молдавских властей продолжать оказывать гуманитарную помощь беженцам из Украины и призывает к консолидации усилий демократического мира и международных гуманитарных организаций по выявлению, определению местонахождения и репатриации насильственно перемещенных и депортированных детей в Украину", – говорится в ней.

Соавтор декларации, депутат от PAS Дойна Герман, отметила, что аналогичные документы одобрили Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, а также парламенты Чехии, Словакии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Исландии, США и Канады.

"ЕвроПравда" подробнее писала о решении ПАСЕ в статье Как Украина продвигает признание суперпреступления РФ и помощь детям.

Недавно комитет по иностранным делам нижней палаты парламента Испании поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.