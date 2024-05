Блінкен на зустрічі з главою МЗС Туреччини обговорив Газу та мир на Кавказі

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в кулуарах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Згідно із заявою Держдепу, вони обговорили зусилля з досягнення угоди про припинення вогню в Газі, яка забезпечить звільнення заручників, яких утримує терористичне угруповання ХАМАС, а також важливість збільшення гуманітарної допомоги в палестинському секторі та запобігання регіональній нестабільності.

Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan today in Prague to discuss the importance of increasing humanitarian aid to Gaza and ways to support peace and prosperity in the Caucasus. pic.twitter.com/cBxQ9c8OWa

Реклама: