Блінкен на зустрічі з главою МЗС Туреччини обговорив Газу та мир на Кавказі

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в кулуарах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Згідно із заявою Держдепу, вони обговорили зусилля з досягнення угоди про припинення вогню в Газі, яка забезпечить звільнення заручників, яких утримує терористичне угруповання ХАМАС, а також важливість збільшення гуманітарної допомоги в палестинському секторі та запобігання регіональній нестабільності.

Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan today in Prague to discuss the importance of increasing humanitarian aid to Gaza and ways to support peace and prosperity in the Caucasus. pic.twitter.com/cBxQ9c8OWa Реклама: May 30, 2024

"Вони також обговорили можливості підтримки миру та процвітання в Кавказькому регіоні", – йдеться в повідомленні.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи причини перенесення свого візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі 9 травня, заявив, що його довелось відкласти "через несумісність графіків обох сторін".

Перед цим посадовці США і Туреччини обговорили в Анкарі питання покращення безпекових та енергетичних зв'язків в межах прагнень відновити відносини.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати вели перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.

Перед цим у Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.